Son dakika haberi... Yangında evi küle dönen şehit babasının evi yeniden yapılacak

Yangında evi küle dönen şehit babası Esat Özdemir'e Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yanan evin yerine yeni ev yapacaklarının sözünü verdi.

Balıkesir'de geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Balya'nın Orhanlar Mahallesi'nde meydana gelen yangınında bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Çıkış nedeni araştırılan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin müdahalesi sayesinde çevre evlere sıçramadan söndürüldü. 1996 yılında Kardak kayalıklarında helikopter düşmesi sonucu şehit olan Tevfik Özdemir'in babası Esat Özdemir'in evinde çıkan yangında çoğu eşyanın kullanılamayacak halde gelmesine rağmen, evde bulunan Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının yanmaması vatandaşları duygulandırdı.

BİR YILDA ÜÇ EV

Konu hakkında bilgilendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yangının çıktığı Balya Orhanlar kırsal mahallesine giderek ev sahibi Esat Özdemir ile görüştü. Yanan evde incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, evin yıkılarak sil baştan yapılması talimatını verdi. Başkan Yılmaz, vatandaşların her zaman maddi manevi yanlarında olduklarını söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik gereği 2022 yılı içerisinde yangını sonucu kullanılmaz hale gelen üçüncü evin inşaatını yapmış olacak.