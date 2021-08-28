Manavgat'taki yangında evleri zarar gören ve Bakan Kurum'un talimatıyla yapımına başlanan yaşlı çiftin yeni evi 15 günde tamamlandı.

Karaöz Mahallesi'nde çıkan orman yangından etkilenen evlerinde bir göz odada felçli eşiyle birlikte yaşayan İbrahim Deniz ve Ayşe Deniz çifti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yaptırılan yeni evlerine kavuştu. Yaklaşık 15 gün önce hasar tespit çalışmalarının sonlandırılmasıyla temeli atılan evin yapımı tamamlandı. TOKİ tarafından yapımına başlanan evde meyve ağaçları, çim ekimi gibi peyzaj çalışmaları da yapılırken yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ayşe Deniz, "Devletime, Türk milletime, hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklar diliyorum. Önce kendime değil onlara sağlık diliyorum" dedi. - ANTALYA