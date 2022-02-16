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Son dakika haberleri: YANGINDA EVSİZ KALAN ÇİFT, ESKİ OKUL LOJMANINDA KALIYOR - Son Dakika

Son dakika haberleri: YANGINDA EVSİZ KALAN ÇİFT, ESKİ OKUL LOJMANINDA KALIYOR

16.02.2022 11:57

Bir son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde evleri yanan Muammer (63) ve Fadime (61) Yılmaz çifti, köylülerin bakımını yaptıkları eski okul lojmanında kalmaya başladı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde evleri yanan Muammer (63) ve Fadime (61) Yılmaz çifti, köylülerin bakımını yaptıkları eski okul lojmanında kalmaya başladı. Muammer Yılmaz, "Yangında eşyalarımı kurtaramadım" dedi.

Sandıklı'ya bağlı Çukurca köyünde yaşayan Muammer ve Fadime Yılmaz çiftine ait tek katlı evde, 14 Ocak'ta yangın çıktı. Yangında evin tavanı ve içindeki eşyalar kül oldu. Evsiz kalan çifte sahip çıkan köylüler, atıl kalan tek odalı okul lojmanında tadilat yaptı.

Köylülerin evlerinde kullanmadığı eşyaların yerleştirildiği lojmana, Yılmaz çifti yerleşti. Yangında eşyalarının kullanamaz hale geldiğini anlatan Muammer Yılmaz, "Yangında eşyalarımı kurtaramadım. Şimdi okulun lojmanında kalıyorum. Komşu yardım etti, eşya verdiler. Yiyecek, içecek verdiler. Canımızı zor kurtardık. Benim tarladan gelirim de yok. İşçi emeklisiyim. Maaşımla geçinip, nasıl ev yapacağım?" dedi.

Fadime Yılmaz ise "Yangın sonrası okul lojmanında kalıyoruz. Buradan da çıkmak zorunda kalırsak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evimiz barkımız yok" diye konuştu.

Son dakika haberleri: YANGINDA EVSİZ KALAN ÇİFT, ESKİ OKUL LOJMANINDA KALIYOR
Son dakika haberleri: YANGINDA EVSİZ KALAN ÇİFT, ESKİ OKUL LOJMANINDA KALIYOR
Son dakika haberleri: YANGINDA EVSİZ KALAN ÇİFT, ESKİ OKUL LOJMANINDA KALIYOR
Son dakika haberleri: YANGINDA EVSİZ KALAN ÇİFT, ESKİ OKUL LOJMANINDA KALIYOR
Son dakika haberleri: YANGINDA EVSİZ KALAN ÇİFT, ESKİ OKUL LOJMANINDA KALIYOR
Son dakika haberleri: YANGINDA EVSİZ KALAN ÇİFT, ESKİ OKUL LOJMANINDA KALIYOR
Son dakika haberleri: YANGINDA EVSİZ KALAN ÇİFT, ESKİ OKUL LOJMANINDA KALIYOR

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Muammer Yılmaz, Fadime Yılmaz, Yangın, evsiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: YANGINDA EVSİZ KALAN ÇİFT, ESKİ OKUL LOJMANINDA KALIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: YANGINDA EVSİZ KALAN ÇİFT, ESKİ OKUL LOJMANINDA KALIYOR - Son Dakika
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