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Samsun'da korkutan depo yangını - Son Dakika

Samsun'da korkutan depo yangını

15.11.2021 14:54

Samsun'da korkutan depo yangını Yangında facianın eşiğinden dönüldü Samsun'da binaların arasında bulunan bir depoda çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü.

Samsun'da korkutan depo yangını

Yangında facianın eşiğinden dönüldü

SAMSUN - Samsun'da binaların arasında bulunan bir depoda çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü.

Yangın, İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi Boğalı Sokak üzerindeki 2 apartmanın arsından bulunan depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deponun üstündeki baca girişine kaynak yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcımlar depoda bulunan inşaat yalıtım köpüklerini tutuşturdu. Köpüklerin alev almasıyla birlikte depoda bulunan birçok eşya ve motosiklet yanmaya başladı. Yangının şiddetinin artmasıyla birlikte motosikletin benzin kutusu patladı.

Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri 112'ye ihbarda bulundular. Olay yerine kısa sürede gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri depoda önce söndürme, sonra da soğutma çalışması yaptı. Yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü ve muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

Olay anını anlatan mahalle sakinleri, "Bir evdeydik. Bir patlama duyduk. Sonra da dumanları gördük. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Çok şükür yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yanan alan depo olarak kullanılıyormuş. Motosiklet ve bazı eşyalar içerideydi. Yan tarafta da mantar üretimi yapılıyor" dediler.

Yaşanan olayın ardından depoda bulunan birçok eşya ve depo kullanılamaz hale geldi.

Samsun'da korkutan depo yangını
Samsun'da korkutan depo yangını
Samsun'da korkutan depo yangını
Samsun'da korkutan depo yangını
Samsun'da korkutan depo yangını
Samsun'da korkutan depo yangını
Samsun'da korkutan depo yangını
Samsun'da korkutan depo yangını
Samsun'da korkutan depo yangını
Samsun'da korkutan depo yangını
Samsun'da korkutan depo yangını
Samsun'da korkutan depo yangını

İlkadım, Yangın, İnşaat, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da korkutan depo yangını - Son Dakika


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