Son dakika haberi: Yangında hayatını kaybeden çiftin can dostlarına vefa ziyareti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Yangında hayatını kaybeden çiftin can dostlarına vefa ziyareti

19.04.2022 11:00
Son dakika haberi: Yangında hayatını kaybeden çiftin can dostlarına vefa ziyareti

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evin bahçesinde eşiyle cansız bedeni bulunan Fahri Yiğitokur'un Almanya'da yaşayan kız kardeşi, ağabeyi ve yengesinin emaneti köpeklere vefa ziyaretinde bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evin bahçesinde eşiyle cansız bedeni bulunan Fahri Yiğitokur'un Almanya'da yaşayan kız kardeşi, ağabeyi ve yengesinin emaneti köpeklere vefa ziyaretinde bulundu.

İlçede geçen yaz çıkan yangında hayatını kaybeden Fahri ile Andrea Yiğitokur'un köpekleri "Bella", "Yumak" ve "Stupsi", Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneğince (HAÇİKO) sahiplenildi. Yangında patileri yanmasına rağmen evin önünden ayrılmayan ve yaşadıkları travmayı atlatmakta zorlandığı tespit edilen köpekler, acı olayın izlerini İstanbul'daki yeni yuvalarında silmeye başladı.

Merhum Yiğitokur'un Almanya'da yaşayan kardeşi Filiz Yiğitokur, ağabeyinin emanetlerini görebilmek ve ona olan hasretini bir nebze olsun dindirebilmek için İstanbul'a geldi. Köpekleri ziyaret edebilmek için 3 bin kilometre yol kateden Yiğitokur, Beykoz'da hayvan otelindeki buluşmada duygusal anlar yaşadı.

Köpekleri severek onlarla sohbet eden Yiğitokur, AA muhabirine, HAÇİKO'nun ağabeyinin emanetlerine iyi baktığını söyledi. Köpekleri iyi gördüğü için mutlu olduğunu dile getiren Yiğitokur, "Çocuklarla Almanya'dan köpekleri ziyaret etmeye, sevmeye geldik. Her tatilde gelmeyi düşünüyoruz." dedi.

HAÇİKO Derneği Saha Sorumlu Ceyhun Güven ise geçen sene bölgedeki yangınla mücadele çalışmalarına katıldığını ifade etti. Yiğitokur çiftinin hayatını kaybetmesinin ardından köpeklerinin ortada kaldığını, böylece onlar için yuva arayışı başladığını dile getiren Güven, bu görevi dernek olarak üstlendiklerini, köpekleri sahiplendiklerini anlattı. Merhum çiftin iyi bir hayvansever olduğuna değinen Güven, "Köpekler sahipsiz kaldı, biz de dernek olarak köpekleri Antalya'dan İstanbul'a getirdik, kendi himayemize aldık. Bundan sonra hayatlarının sonuna kadar bizimle olacaklar. Gayet sağlıklılar, keyifleri yerinde." diye konuştu.

"Köpekleri kendi elleriyle beslediler"

Dernekle irtibat kuran Filiz Yiğitokur'u İstanbul'da misafir ettiklerini belirten Güven, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde Almanya'dan Filiz Hanım bize ulaştı. Köpekleri gelip görmek istediğini dile getirdi. Kendilerini burada misafir ettik, keyifli ve duygusal anlar yaşadık. Köpekleri gördüler, kendi elleriyle beslediler. Güzel, keyifli vakit geçirdik. Bundan sonraki süreçte de köpekler her zaman bizimle olacaklar. İstedikleri zaman gelip görebilirler."

Güven, kendilerine emanet edilen hayvanlara gözleri gibi baktıklarını ifade ederek bundan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yangında hayatını kaybeden çiftin can dostlarına vefa ziyareti - Son Dakika


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