Son dakika haberi | Yangında küle dönen Tarihi Merkezefendi Fırını restore edilecek - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yangında küle dönen Tarihi Merkezefendi Fırını restore edilecek

19.09.2022 12:13
Son dakika haberi | Yangında küle dönen Tarihi Merkezefendi Fırını restore edilecek

Son dakika gündem haberi: ZEYTİNBURNU'nda Tarihi Merkezefendi Fırını gece saatlerinde alev alev yandı.

ZEYTİNBURNU'nda Tarihi Merkezefendi Fırını gece saatlerinde alev alev yandı. Belediye ekiplerinin sabah saatlerinde çalışmalara başladığı tarihi fırına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da gelerek incelemelerde bulundu. Arısoy, "Yangınla ilgili hasar kaldırıldıktan sonra restorasyonu başlatacağız. Kültür Bakanlığı koruma kurulu kuralları çerçevesinde yeniden asli fonksiyonuna döndürmek için çalışmalara başlayacağız" dedi.

19'uncu yüzyılda yapılan ve 2017 yılında restore edilen Tarihi Merkezefendi Fırını'nda dün gece saat 01.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yagın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası çalışmalara başlayan belediye ekipleri, tarihi fırının kullanılamayacak hale gelen bölgelerini yıktı. Sabah saatlerinde buraya gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, restorasyon çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.

"İSTANBUL İÇİN CAZİBE MERKEZİ OLMAYA BAŞLAMIŞTI"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Üzücü bir sebeple buradayız 19'uncu yüzyılda yapılmış Zeytinburnu Tarihi Merkezefendi Fırını dün gece yangında büyük bir zarar gördü. Burası biraz önce de söylediğim gibi Osmanlı döneminde fırın olarak yapılmış bir mekandı. Biz burayı restore edip aslına uygun fonksiyonuna döndürdük. Çok da güzel neticeler almıştık. Yavaş yavaş İstanbul için cazibe merkezi olmaya başlamıştı ama dün gece henüz sebebi bilinemeyen bir yangında hasar gördü" dedi.

"TELAFİ ETMEK İÇİN BÜTÜN GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"Buranın restorasyonu da belediyemiz tarafından yapılmıştı diyen Arısoy, "Dolayısıyla onaylı bir projesi var. Yangınla ilgili hasar kaldırıldıktan sonra restorasyonu başlatacağız. Kültür Bakanlığı koruma kurulu kuralları çerçevesinde yeniden asli fonksiyonuna döndürmek için çalışmalara başlayacağız. Zeytinburnumuza, İstanbulumuza geçmiş olsun. Elbette çok üzgünüz ama telafi etmek için arkadaşlarımızla birlikte bütün gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

Merkezefendi, Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yangında küle dönen Tarihi Merkezefendi Fırını restore edilecek - Son Dakika

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