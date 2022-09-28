Son dakika haberi... YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gece yarısı meydana gelen yangında, depoda bulunan samanlar, traktör ve otomobil yanarak küle döndü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kundaklama şüphesini artırdı.

Olay 26 Eylül Pazartesi günü saat 00.30'da, Karataş Mahallesi'ndeki bir depoda mdena geldi. Cadde üzerinde bulunan Ali Özbey'e ait evin altındaki depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözün müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangının verdiği zarar da gün yüzüne çıktı. Ev sahibi Ali Özbey'e ait evin altındaki depodaki samanlar, traktör ve otomobilin yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kundaklama şüphesini artırdı. Bir anda evin etrafından alevlerin yükseldiği, o sırada birkaç saniye arayla iki kişinin koşarak uzaklaştığı görüntülere yansıdı. Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı çalışması sürüyor.