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Son dakika haber! Yangında kurtarılan kediyi İzmir itfaiyesi sahiplendi - Son Dakika

Son dakika haber! Yangında kurtarılan kediyi İzmir itfaiyesi sahiplendi

01.06.2021 11:59

Son dakika gündem haberi... İzmir'de yangından kurtarıldıktan sonra sahibinin alamayacağını bildirdiği kedinin bakımını itfaiyeciler üstlendi.

İzmir'de yangından kurtarıldıktan sonra sahibinin alamayacağını bildirdiği kedinin bakımını itfaiyeciler üstlendi.

Buca ilçesinde bulunan Seyhan Mahallesi'ndeki bir polyester imalathanesinde çıkan yangında, itfaiye ekipleri, imalathane sahibi ile kedisi Minnoş'u mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

İmalathane sahibi, ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisinde tedavi altına alındı.

Yangında dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan Minnoş'a İzmir itfaiyesi paramedikleri, olay yerinde 1 saat boyunca oksijen tedavisi uyguladı.

Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilen Minnoş, solunum sistemindeki hasar nedeniyle başlanan kuvöz tedavisinin ardından normal nefes almaya başladı.

Vücudundaki yanıklar da iyileşen Minnoş sağlığına kavuştu ancak yangından etkilenen ve tedavisi süren sahibi, kediyi alamayacağını bildirdi.

İtfaiyeciler tarafından teslim alınan Minnoş, Konak ilçesindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına getirildi.

"Minnoş artık bizim bir nevi maskotumuz oldu"

İzmir İtfaiyesi Yangın ve Acil Müdahale Müdürü Aydın Mutlu, AA muhabirine, Minnoş'un kurtarıldığı yangında görev aldığını, arkadaşlarının onu hayata döndürmek için bir saate yakın olay yerinde müdahale ettiğini söyledi.

Minnoş'un iyileşmesi için veteriner hekimlerin de çok çabaladığını anlatan Mutlu, şöyle devam etti:

"Çok şükür Minnoş sağlığına kavuştu. Veteriner Müdürlüğümüz sahibini aramış. Sahibinin tedavisinin sürdüğü için yeniden sahiplenmek istemediklerini söyleyince Minnoş'u itfaiye olarak biz sahiplenme kararı aldık. Kent genelindeki 52 itfaiye istasyonu ve merkez müdürlüğümüzde biz zaten daha önce kurtardığımız birçok kedi ve köpeğe bakıyoruz. Birçoğunu da vatandaşlarımız isterse sahiplendiriyoruz. Merkez istasyonumuzda baktığımız 30'a yakın kedi ve 2 köpeğimiz var. Minnoş da bundan sonra yaşamını onların arasında sürdürecek. Biz itfaiye olarak hem kurtarıyoruz hem de sahipleniyoruz. Minnoş artık bizim bir nevi maskotumuz oldu."

"Minnoş artık bize emanet"

İzmir İtfaiyesinde görev yapan Bahar Akdağ ise meslek hayatı boyunca yangın ya da kazalardan birçok hayvan kurtardığını söyledi.

Minnoş'u kucağına aldığında aklına o gece çıkan yangının geldiğini anlatan Akdağ, "Benim için itfaiyecilik kutsal bir meslek. Doktorlar nasıl hayat kurtarıyorsa ben de kendime o gözle bakıyorum. Biz burada sadece insanların hayatı için değil dünyadaki tüm canlıların hayatı için mücadele ediyoruz. İşimi çok severek yapıyorum. İzmirliler halkı hiç merak etmesin, Minnoş artık bize emanet." diye konuştu.

Güner Dedeoğlu ise itfaiyeciliğin çok farklı bir meslek olduğunu, yangından ya da başka bir afetten bir hayat kurtardığı zaman kendini çok mutlu hissettiğini, Minnoş'un her şeyiyle artık kendilerinin ilgileneceğini sözlerine ekledi.

Son dakika haber! Yangında kurtarılan kediyi İzmir itfaiyesi sahiplendi
Son dakika haber! Yangında kurtarılan kediyi İzmir itfaiyesi sahiplendi
Son dakika haber! Yangında kurtarılan kediyi İzmir itfaiyesi sahiplendi
Son dakika haber! Yangında kurtarılan kediyi İzmir itfaiyesi sahiplendi
Son dakika haber! Yangında kurtarılan kediyi İzmir itfaiyesi sahiplendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Veteriner, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yangında kurtarılan kediyi İzmir itfaiyesi sahiplendi - Son Dakika


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