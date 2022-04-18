Son dakika haberi... YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika haberi... YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

18.04.2022 13:48

Son dakika habere göre KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada mahsur kalanlar kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada mahsur kalanlar kurtarıldı.

Öğle saatlerinde, Çayırova ilçesi Adem Yavuz Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kilim ve eşyalar yanarken, dumanlar binayı sardı. Yangının çıktığı dairede bulunanlar ve alt katlarda bulunanlar balkona çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni ile balkona çıkanları kurtardı. Dumandan etkilenen bir çocuğa olay yerinde bulunan ambulansta müdahalede bulunuldu. Yangın büyümeden söndürülürken, soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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