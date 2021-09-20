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Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı

20.09.2021 14:18

- Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı 1 yaşındaki Eslem ablası Dilara ile aynı tabuta konuldu Sakarya'nın Geyve ilçesinde misafirliğe gittikleri evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden baba ve 3 çocuğu bugün memleketleri Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde son...

- Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı

1 yaşındaki Eslem ablası Dilara ile aynı tabuta konuldu

TRABZON - Sakarya'nın Geyve ilçesinde misafirliğe gittikleri evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden baba ve 3 çocuğu bugün memleketleri Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi'ndeki arkadaşına ailesi ile birlikte misafirliğe giden baba Bayram Bekçi sobadan çıkan yangında çocukları Eslem Asaf (1), Ömer Faruk ve Dilara ile yanarak hayatını kaybetti. Yangından yaralı olarak kurtulan Bayram Bekçi'nin eşi Pınar Bekçi ve 4 yaşındaki oğlu Eymen Bekçi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne Pınar Bekçi'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi derecede yanıklar oluşan 4 yaşındaki Eymen Bekçi ise helikopter ile Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Baba ve 3 çocuğun cenazeleri memleketleri Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Çavuşlu mahallesine getirilirken, Çavuşlu Merkez Camii'nde bugün öğle namazına müteakip cenaze namazları kılındı. İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da katılırken, cenaze namazında 1 yaşındaki Eslem ile ablası Dilara'nın aynı tabuta konulduğu gözlendi. Cenaze namazının ardından baba ve 3 evladı aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Bayram Bekçi'nin babası Muzaffer Bekçi'nin oğlunun tabutuna bakarak ağıtlar yaktı. Baba Bekçi, "Bayram gel oğlum gel. Arkadaşlar hep burada gel. Uyuyor musun Bayram. Bu kadar derin uyku olur mu oğlum. Oğlum bu kadar derin uyku olmaz yavrum. Yavrum seslen bana. Bayram konuş benimle. Bayram nereye tutunursan yuva yapamadın. 2 tane yetim bıraktın bana yavrum" ifadelerini kullandı.

Acılı ailenin akrabası Hasan Çelik, yangında yaralanan 4 yaşındaki Eymen'in Ankara'da tedavi altına alındığını belirterek, "Bayram, çocukları ile beraber arkadaşının evine tatil için gitti. Akşam soğuk olunca çocuklar üşümesin diye sobayı yakmak istediler. Dışarıda da yağmur yağıyormuş. Bayram'ın eşi ayakkabılar ıslanmasın diye kapı önünden ayakkabıları almak istemiş. Ankara'da tedavi gören 4 yaşındaki oğulları Eymen ile annesi arasında bir kapı varmış. Ayakkabıları alıp içeriye dönerken yüzüne alev vurmuş. Oğlu Eymen'in iç kapıda sesini duymuş. Kapıya vuruyormuş oğlu. Ama kapıyı açamamış. Kapıyı açtığında oğlunun yanmış bedenini kucaklamış ama etleri eline yapışmış. Üzerindeki hırka ile oğlunu sararak çıkarmış yangından. Sonra yangına dönüp, çocuklara ve eşine seslenmiş. Çocukların sesini bir defa duyabilmiş. Anne Pınar yara almadan kurtuldu, 4 yaşındaki Eymen Ankara'da tedaviye alındı, durumu kritikmiş. Allah'tan umut kesilmez" dedi.

Sobaya benzin döktü iddiası

Bayram Bekçi'nin amcasının oğlu Mustafa Bekçi ise, sobaya benzin dökülerek ateşin yakılmak istendiğini dile getirerek, "Trabzonspor maçını izledikten hafta sonunu orada geçirmek için gitmişler. Sobada ateşi yakmak için benzin dökmüş orada patlama olmuş. Eşinin anlattığına göre çocuklar baba üşüyoruz demiş o da ateş yakmak istemiş. Eşi de ateşi tutuşturmak için dışarıda çalı çırpı topluyormuş. Benzin bidonunu kullandıkları söylüyorlar. Küçük bir baraka evdi orası. Çok sevdiği bir arkadaşının eviydi, inşaatını da kendisini yapmıştı. Piknik yapmak için gitmişler" şeklinde konuştu.

Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı

Vakfıkebir, Trabzon, Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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