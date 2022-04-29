Son dakika haberi: Yangında ölen küçük kızın doğum günü görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Yangında ölen küçük kızın doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

29.04.2022 20:25

Gelen son dakika haberine göre Yangında ölen küçük kızın doğum günü görüntüleri ortaya çıktı Kırşehir'de bir ikamette çıkan yangında ölen 3 yaşındaki Kerzi Nur'un 12 gün önce doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Yangında ölen küçük kızın doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir ikamette çıkan yangında ölen 3 yaşındaki Kerzi Nur'un 12 gün önce doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Yenice Mahallesi 214. Sokak üzerinde bulunan bir 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur K. hayatını kaybederken 6 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden Kerzi Nur'un, 17 Nisan tarihinde kutladığı doğum gününün görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, çocuklarını balkondan atarak alevlerden kurtaran anne Selime K.'nın pasta getirdiği yer alıyor.

Zehirlenen Anne Selime K.'nın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Son dakika haberi: Yangında ölen küçük kızın doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: Yangında ölen küçük kızın doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: Yangında ölen küçük kızın doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: Yangında ölen küçük kızın doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

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Kırşehir, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Yangında ölen küçük kızın doğum günü görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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