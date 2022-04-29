Yangında ölen küçük kızın doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir ikamette çıkan yangında ölen 3 yaşındaki Kerzi Nur'un 12 gün önce doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.
Yenice Mahallesi 214. Sokak üzerinde bulunan bir 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur K. hayatını kaybederken 6 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden Kerzi Nur'un, 17 Nisan tarihinde kutladığı doğum gününün görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, çocuklarını balkondan atarak alevlerden kurtaran anne Selime K.'nın pasta getirdiği yer alıyor.
Zehirlenen Anne Selime K.'nın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Yangında ölen küçük kızın doğum günü görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika