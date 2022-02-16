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Son dakika haberleri... Yangında torunlarını kaybeden dede, cenazede baygınlık geçirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yangında torunlarını kaybeden dede, cenazede baygınlık geçirdi

16.02.2022 15:37

Son dakika 3. sayfa haberi... Yangında torunlarını kaybeden dede, cenazede baygınlık geçirdiİZMİR Manisa'nın Kula ilçesinde, çiftlik evinde çıkan yangında karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki ikiz kardeşler, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yangında torunlarını kaybeden dede, cenazede baygınlık geçirdi

İZMİR Manisa'nın Kula ilçesinde, çiftlik evinde çıkan yangında karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki ikiz kardeşler, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İkizlerin acılı dedesi, cenaze namazında saf tuttuğu esnada baygınlık geçirerek yere yığıldı.

Yangın dün Kula ilçesine bağlı kırsal Şeritli Mahallesi Bakacak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlker Kırlı'ya ait hindi çiftliğin ikamet kısmında yangın çıktı. Çiftlik bakıcısı ailenin çiftlik içerisindeyken ikamet bölümünde elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangını gören ve çiftlikte bakıcı olarak çalışan Hatice-Ramazan Atalan çifti, alevlerin yükseldiği evden 3 yaşındaki ikizleri Yusuf İmran Atalan ve Halil İbrahim Atalan'ı kurtarmak için canlarını hiçe sayarak yanan eve girdi. İkiz çocukların yattığı odadan çıkan yangında karbonmonoksit gazından zehirlenen ikiz çocuklarını kendi imkanları ile çıkararak Kula Devlet Hastanesi'ne getirirken, yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Çiftliğin ikamet bölümünde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki ikizler Yusuf İmran Atalan ve Halil İbrahim Atalan, hastanede tedavi altına alındı. Durumları ağır olarak hastaneye getirilen ikizler, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Cenazede dedesi baygınlık geçirdi

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ikizlerin cansız bedeni, burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. 3 yaşındaki Yusuf İmran Atalan ve Halil İbrahim Atalan kardeşler için, Kadifekale Hava Şehitliği Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazında saf tutan ikizlerin dedesi, baygınlık geçirerek yere yığılırken, cenazede göz yaşları sel oldu. İkizlerin cenazesi, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Buca Kaynaklar Mezarlığı'na götürüldü. İki çocuğunu yangında yitiren acılı baba Ramazan Atalan da, ayakta durmakta güçlük geçti.

İtfaiye raporu ortaya çıktı

Öte yandan yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye raporu da ortaya çıktı. Raporda, "Elektrik fişinin prize takılı veya unutulmuş bırakılan elektrikli sobanın kablo bağlantı yerlerinin herhangi nedenle oluşan kısa devre kaynaklı kabloların erimesi nedeni ile yangının çıkma sebebi olarak ön görülmüştür" açıklamasına yer verildi.

Son dakika haberleri... Yangında torunlarını kaybeden dede, cenazede baygınlık geçirdi
Son dakika haberleri... Yangında torunlarını kaybeden dede, cenazede baygınlık geçirdi
Son dakika haberleri... Yangında torunlarını kaybeden dede, cenazede baygınlık geçirdi
Son dakika haberleri... Yangında torunlarını kaybeden dede, cenazede baygınlık geçirdi
Son dakika haberleri... Yangında torunlarını kaybeden dede, cenazede baygınlık geçirdi
Son dakika haberleri... Yangında torunlarını kaybeden dede, cenazede baygınlık geçirdi
Son dakika haberleri... Yangında torunlarını kaybeden dede, cenazede baygınlık geçirdi
Son dakika haberleri... Yangında torunlarını kaybeden dede, cenazede baygınlık geçirdi

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Çiftlik, Yangın, Cenaze, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yangında torunlarını kaybeden dede, cenazede baygınlık geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yangında torunlarını kaybeden dede, cenazede baygınlık geçirdi - Son Dakika
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