Son dakika haberi... Yangında yaralanan genç 6 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi... Yangında yaralanan genç 6 gün sonra hayatını kaybetti

07.01.2021 21:33
Son dakika haberi... Yangında yaralanan genç 6 gün sonra hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haber: İzmir'in Konak ilçesinde, yılbaşının ilk günü bir evde çıkan yangında içeride mahsur kaldığı ileri sürülen ve yarı baygın halde kurtarılarak hastaneye kaldırılan genç 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde, yılbaşının ilk günü bir evde çıkan yangında içeride mahsur kaldığı ileri sürülen ve yarı baygın halde kurtarılarak hastaneye kaldırılan genç 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, yılbaşının ilk günü saat 07.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1217 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Salih Özçelik (19), yılbaşı gecesi bir grup arkadaşları ile kutlama yapmak için evde bir araya geldi. Kutlamanın ardından Özçelik'in arkadaşları bir süre sonra evden ayrıldı. Sabah saatlerinde yalnız yaşadığı öğrenilen Özçelik'in evinde yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince, alevler kontrol altına alınarak içeride mahsur kaldığı ileri sürülen ve dumandan etkilenerek yarı baygın halde bulunan Özçelik dışarı çıkarıldı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özçelik, buradaki 2 günlük tedavisinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özçelik, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - İZMİR

Araştırma Hastanesi, Yenişehir, Kutlama, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Yangında yaralanan genç 6 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika


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