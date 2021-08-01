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Son dakika haberi! Yangında zarar gören çiftçiye yem ve saman dağıtılıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Yangında zarar gören çiftçiye yem ve saman dağıtılıyor

01.08.2021 15:07
Son dakika haberi! Yangında zarar gören çiftçiye yem ve saman dağıtılıyor, System.String[]

Son dakika haberleri... Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya'nın, Manavgat, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde devam eden yangınları söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya'nın, Manavgat, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde devam eden yangınları söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Manavgat Afet Koordinasyon Merkezi yangından zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Çeltikçi Mahallesinde çiftçilere dağıtılmak üzere yem ve saman dağıtım merkezi kuruldu. Merkezde büyük ve küçükbaş hayvanların bakım ve tedavisi de yapılıyor.

Akseki'deki iki mahallede yangın yerleşim yerlerini tehdit edince mahalleler boşaltıldı, hayvanlar tahliye edildi. Manavgat yangınında dört gün geride kalırken, Manavgat'ta 19 mahalle tamamen boşaltıldı, 16 mahallede kısmen zarar gördü. Beydiğin bölgesinde çıkan yangına müdahale çalışmaları ise sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Çeltikçi Mahallesinde yem ve saman dağıtım merkezi kurdu. Merkezden şu ana kadar 196 çiftçiye yem ve saman desteği sağlandı. Merkezde ayrıca hayvanların barınması içinde alan oluşturuldu. Bin 63 küçükbaş, 88 büyükbaş hayvan tahliyesi yapıldı. Tahliye edilen hayvanların bakım ve tedavisinde yapılıyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ayrıca yangından büyük zarar gören Kalemler, Karaavca, Saraçlı, Ulukapı, Karaöz, Çeltikçi, Yaylalan, Belenobası, Aksaz, Gündoğdu, Yukarıışıklar, Cevizler, Sarılar, Tekandız, Kırlı Mahalleri ile Gündoğmuş'a da yem ve saman gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Mobil Aşevi'de günlük olarak hem yangından zarar gören vatandaşlar için, hem de bölgede çalışan personel için yemek dağıtmaya devam ediyor. Yangından zarar gören vatandaşlar için de bağışlar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Etiler Mahallesi Oyuncak Kütüphanesinde oluşturulan bağış merkezi ve Manavgat Afet Koordinasyon Merkezi'ne vatandaşlar yardım bağışı yapıyor. Su, peçete, yiyecek, içecek, kıyafet, ilaç, yardımı yapan vatandaşlar yangının söndürülmesi içinde dua ediyor. Yardım yapan bağışçılar arasında yerelde yaşayan bir vatandaşın annesi kendi elleriyle doğal olarak hazırladığı saf kantaron yağını da yangından zarar gören vatandaşlara merhem olması için bağışladı.

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri yangından zarar gören mahallelerde çalışma yürütüyor. ASAT ekipleri arazözlerle Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine su takviyesi yapıyor. Ekipler, ayrıca vatandaşların su ihtiyacını karşılayabilmek için de yoğun bir çaba sarf ediyor. ASAT ekipleri enerji kesintisi nedeniyle su verilemeyen mahallelerde tankerler ile su dağıtıyor. Jeneratörler ile su terfi istasyonlarındaki motorları devreye alan ASAT ekipleri vatandaşın susuz kalmaması için elinden gelen çabayı gösteriyor. Sığırcılar bölgesinde su borusu patlağına müdahale eden ekipler, Tepeköy mahallesinde Yangın Müdahale Helikopteri tarafından su alınan yangın havuzuna su takviyesi de yapıyor. - ANTALYA

Son dakika haberi! Yangında zarar gören çiftçiye yem ve saman dağıtılıyor
Son dakika haberi! Yangında zarar gören çiftçiye yem ve saman dağıtılıyor
Son dakika haberi! Yangında zarar gören çiftçiye yem ve saman dağıtılıyor
Son dakika haberi! Yangında zarar gören çiftçiye yem ve saman dağıtılıyor
Son dakika haberi! Yangında zarar gören çiftçiye yem ve saman dağıtılıyor
Son dakika haberi! Yangında zarar gören çiftçiye yem ve saman dağıtılıyor
Son dakika haberi! Yangında zarar gören çiftçiye yem ve saman dağıtılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi! Yangında zarar gören çiftçiye yem ve saman dağıtılıyor - Son Dakika


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