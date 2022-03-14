Son dakika: YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI - Son Dakika
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Son dakika: YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI

14.03.2022 09:17

Gelen son dakika haberlerine göre YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASIİhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da evde çıkan yangın itfaiyenin çabası ile kısa sürede söndürülürken, dumandan zehirlenen 5 kediden 4'ü öldü.

YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI

İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da evde çıkan yangın itfaiyenin çabası ile kısa sürede söndürülürken, dumandan zehirlenen 5 kediden 4'ü öldü. Kedilerin kurtarılması için büyük çaba harcayan ev sahibi ve komşuları gözyaşı döktü.

Yangın, dün, saat 11.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Gemici Sokak'taki evde çıktı. Komşusuna kahve içmeye gittiği öğrenilen Gülay Gözoğlu'nun evinde yangın başladı. Dumanlar evi kaplarken, her tarafın kapalı olması nedeniyle bir süre yangını fark eden olmadı. Bitişikte oturan Yasemin Yılmaz, kırılan camdan dışarı dumanların çıktığını görünce 112 Acil Yardım Komuta Çağrı Merkezi'ni arayarak yangını bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, kırdıkları kapıdan içeri girerek, yangını söndürdü. Yangını bildiren Yasemin Yılmaz ve evine gelen Gülay Gözoğlu, dumanların arasında kalan 5 kedinin kurtarılması için itfaiye erleri ile birlikte büyük çaba harcadı. Tek tek bulunan kediler bitişikteki eve götürüldü. Kedilere kalp mesajı ve suni solunum yapılarak yaşama tutunabilmeleri için zamanla yarış yapıldı. Yangını söndüren itfaiye erleri de gelerek, bir bölümü cansız olan kedilere müdahalede bulundu. Tüm çabalara rağmen sadece 'Felhan' isimli kedi kurtarıldı. Kediler, komşuların aracı ile veterinere götürüldü. Evde yanından ayırmadığı kedilerinden 4'ünü birden kaybeden Gülay Gözoğlu, güçlükle konuşabilirken, "5 kedim vardı. En büyüğü 14 yaşındaydı. Diğerlerinden ikisi 4, biri de 1.5 yaşındaydı. Püskül, Simork, Dilber, Kimya artık yok. Sadece kurtarabildiğimiz Felhan yoğun bakımda. Onlar benim canımdı" dedi.

İlk belirlemelere göre, kombi veya elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Son dakika: YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI
Son dakika: YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI
Son dakika: YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI
Son dakika: YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI
Son dakika: YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI
Son dakika: YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI
Son dakika: YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI
Son dakika: YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI
Son dakika: YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI
Son dakika: YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI
Son dakika: YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI
Son dakika: YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI
Son dakika: YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI
Son dakika: YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI

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Yasemin Yılmaz, Gülay Gözoğlu, İtfaiye, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: YANGINDA ZEHİRLENEN KEDİLERİ HAYATTA TUTMA ÇABASI - Son Dakika


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