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Son dakika haberi... Yangından etkilenen kadını 2. kattan 112 ekipleri kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi... Yangından etkilenen kadını 2. kattan 112 ekipleri kurtardı

18.02.2022 20:27
Son dakika haberi... Yangından etkilenen kadını 2. kattan 112 ekipleri kurtardı

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da bir binada bacadan çıkan yangında dumandan zehirlenen kadını 112 ekipleri kurtardı.

Afyonkarahisar'da bir binada bacadan çıkan yangında dumandan zehirlenen kadını 112 ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Fakıpaşa Mahallesi'nde bir binanın bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Binanın 2. katında bulunan bir kadın dumandan etkilendi. Fadime Demirtaş isimli kadını 112 ekipleri kurtararak ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Yangın, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Yangından etkilenen kadını 2. kattan 112 ekipleri kurtardı - Son Dakika


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