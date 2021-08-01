Yangından kurtarılan yavru köpek "Yanık", afet ekiplerinin maskotu oldu - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında dumanlar arasından kurtarılan ve "Yanık" adı verilen yavru köpek, yangınla mücadele eden ekiplerin maskotu oldu.

Yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü ilçede ekiplere destek için giden gençlik merkezi çalışanı Ekrem Tekin, AA muhabirine, yavru köpeğin tahliye edilen Gebeci Mahallesi'ndeki bir evin önünde, dumanlar içerisinden çıkarıldığını söyledi.

"Buranın maskotu oldu"

Tekin, yavru köpeği Afet Koordinasyon Merkezi olarak çalışmaların koordine edildiği Manavgat Gençlik Merkezi bahçesine getirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yangına müdahale edilen, alevlerin sardığı Gebeci mevkisindeydik. Orada gönüllü bir doktorumuz, teyzemizi almaya gitmişti. Köpeği orada gördük ve bırakmaya içimiz el vermedi. Merkeze getirdik. Dün çok bitkin ve bezgindi. Mama ve su verdik, kendine geldi. Buradaki gençlerimiz de ilgileniyor. Daha sağlıklı görünüyor. Buranın maskotu oldu. Alevlere yakın bir yerde bulduğumuz için 'Yanık' adını verdik."

"Moral kaynağımız oldu"

Merkezde gönüllü çalışmalara katılan 17 yaşındaki 11'inci sınıf öğrencisi Berkay Köse de üyesi olduğu gençlik merkezinde yardım faaliyetlerine destek verdiğini dile getirerek, yangın bölgesinden getirilen yavru köpekle moral bulduklarını söyledi.

Köse, "Dün geldiğinde çok ürkekti, korkuyordu. Bize alıştı. Üstümüze atlıyor, elimizi ısırmaya çalışıyor, çok sevimli. Bu ortamda moral kaynağımız oldu. Kedilerimiz de var, birlikte iyi geçiniyorlar." dedi.