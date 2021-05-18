Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye çalışanı yaralandı - Son Dakika

Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye çalışanı yaralandı

Elektrik aksamından yangın çıktı, ev kullanılamaz hale geldi

BURDUR - Bucak Gündoğdu Köyü'nde elektrik aksamından çıkan ev yangınında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmalarında soğutma çalışması yapan itfaiye çalışanı Sefa Savlı, evin tavanının çökmesi sonucu kalas parçalarının altında kalarak yaralandı.

Burdur'un Bucak İlçesi Gündoğdu Köyü'nde Mustafa Karaca'ya ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın önce merdiven boşluğundan başladıktan sonra kısa sürede büyüyerek bütün eve yayıldı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Bucak Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Kızılkaya Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürülürken ev ve evin içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye çalışanı yaralandı

Bucak'ta çıkan yangında yoğun alevleri söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ederken yangını söndürmek için mücadele veren itfaiye personeli Sefa Savlı, evin tavanının çökmesi sonucu yaralandı. Kalas parçalarının altında kalan itfaiye çalışanı Sefa Savlı'nın yardımına ekip arkadaşı koştu. Bileğinden yaralandığı öğrenilen Sefa Savlı'yı yangın alanından uzaklaştıran ekip arkadaşı, sırtında ambulansa kadar taşıdı. Yaralı itfaiye çalışanı, olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.