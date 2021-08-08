Son dakika haberi... Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp (6) - Son Dakika

PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 66 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesaplarında provokatif paylaşım yaptıkları belirlenen 66 kişi hakkında adli işlem başlattı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sosyal medya hesaplarında açık kaynak araştırmalarına dayalı yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, 28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat ilçesinde ve daha sonra ülkemizin farklı yerlerinde başlayan yangın olayları ile ilgili provokatif paylaşımlar yapmak isteyen kişileri tespit etmek maksadıyla 1742 sosyal medya hesabı ile sosyal medya haber sayfaları ve 1347 web sitesi incelendi. İncelemeler sonucunda, TCK-216 Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama Suçu, TCK-301 Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini Devletin Kurumlarını Aşağılama, TCK-299 Cumhur Başkanına Hakaret suçlarını işlediği tespit edilen 66 şüphelinin kimliği tespit edilerek haklarında adli işlem başlatılmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla gerekli koordine kurulmuştur. Sosyal medyada ya da internet ortamında gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen, terör örgütleri ve illegal yapılanmaların sosyal medya faaliyetlerine destek niteliği taşıdığı yönünde haber yayını yapan 17 haber sayfası ve web sitesinin erişime engellenmeleri maksadıyla Sulh Ceza Hakimliğine gerekli bildirimler yapılmıştır."