Son dakika haberi: Yangının ardından Eskişehir Orman Bölge Müdürü Temel'den açıklama - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinden meydana gelen orman yangını yoğun çabalar sonucunda söndürüldü. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mihalgazi ilçesi Tozman Yaylası mevkiinde bulunan kızılçam ormanındaki yangın dün öğle saatlerinde başladı. İlk gün Balıkesir, ikinci gün Gün Denizli ve Manisa'dan gelen 3 helikopter, İzmir'den gelen 1 söndürme uçağı ile yangına müdahale edildi. Yer ekibi olarak da, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra Bolu, Bilecik, Kütahya, Nallıhan'dan gelen 19 arazöz, 3 su tankeri, 4 İlk Müdahale aracı, 3 iş makinesi, 2 Belediye itfaiyesi 100 yangın işçisi ve 40 gönüllü vatandaş görev yaptı. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in yönettiği söndürme çalışmalarında gece geç saatlerde kontrol sağlandı. Etrafı çevrilen yangına gece boyunca yer ekiplerince müdahale edildi. Sabah gün ışımasıyla birlikte uçak ve helikopterler devreye girince yangın Cuma günü 10.00 sıralarında söndürüldü. Hava araçları görev yerlerine dönerken, yeteri kadar yer ekibi tedbir olarak bekletiliyor.

"Çok sarp bir yerde çıkan bu yangını da kısa sürede söndürdük"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Orman Bölge Müdürü Recep Temel, emeği geçen herkese teşekkür etti. Temel,"Maalesef orman yangınları ülkemizin bir gerçeği. Çok sarp bir yerde çıkan bu yangını da kısa sürede söndürdük. Yer ekiplerimiz yanı sıra hava araçları çok etkili oldu. Şimdi yapmamız gereken yaraları en kısa sürede sarmaktır. Önce yanan alanın net ölçümünü yapacağız, sonra yanan ağaçları sahadan çıkarıp tekrar fidan dikmek için toprağı işleyeceğiz. İnşallah ilkbaharda da yeniden ağaçlandıracağız" dedi. - ESKİŞEHİR