Son dakika haberi: Yangının ardından Eskişehir Orman Bölge Müdürü Temel'den açıklama - Son Dakika

Son dakika haberi: Yangının ardından Eskişehir Orman Bölge Müdürü Temel'den açıklama

Son dakika habere göre Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinden meydana gelen orman yangını yoğun çabalar sonucunda söndürüldü.

Son dakika haberi: Yangının ardından Eskişehir Orman Bölge Müdürü Temel'den açıklama, System.String[]

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinden meydana gelen orman yangını yoğun çabalar sonucunda söndürüldü. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mihalgazi ilçesi Tozman Yaylası mevkiinde bulunan kızılçam ormanındaki yangın dün öğle saatlerinde başladı. İlk gün Balıkesir, ikinci gün Gün Denizli ve Manisa'dan gelen 3 helikopter, İzmir'den gelen 1 söndürme uçağı ile yangına müdahale edildi. Yer ekibi olarak da, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra Bolu, Bilecik, Kütahya, Nallıhan'dan gelen 19 arazöz, 3 su tankeri, 4 İlk Müdahale aracı, 3 iş makinesi, 2 Belediye itfaiyesi 100 yangın işçisi ve 40 gönüllü vatandaş görev yaptı. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in yönettiği söndürme çalışmalarında gece geç saatlerde kontrol sağlandı. Etrafı çevrilen yangına gece boyunca yer ekiplerince müdahale edildi. Sabah gün ışımasıyla birlikte uçak ve helikopterler devreye girince yangın Cuma günü 10.00 sıralarında söndürüldü. Hava araçları görev yerlerine dönerken, yeteri kadar yer ekibi tedbir olarak bekletiliyor.

"Çok sarp bir yerde çıkan bu yangını da kısa sürede söndürdük"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Orman Bölge Müdürü Recep Temel, emeği geçen herkese teşekkür etti. Temel,"Maalesef orman yangınları ülkemizin bir gerçeği. Çok sarp bir yerde çıkan bu yangını da kısa sürede söndürdük. Yer ekiplerimiz yanı sıra hava araçları çok etkili oldu. Şimdi yapmamız gereken yaraları en kısa sürede sarmaktır. Önce yanan alanın net ölçümünü yapacağız, sonra yanan ağaçları sahadan çıkarıp tekrar fidan dikmek için toprağı işleyeceğiz. İnşallah ilkbaharda da yeniden ağaçlandıracağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi: Yangının ardından Eskişehir Orman Bölge Müdürü Temel'den açıklama
Son dakika haberi: Yangının ardından Eskişehir Orman Bölge Müdürü Temel'den açıklama
Son dakika haberi: Yangının ardından Eskişehir Orman Bölge Müdürü Temel'den açıklama
Son dakika haberi: Yangının ardından Eskişehir Orman Bölge Müdürü Temel'den açıklama

Recep Temel, Mihalgazi, Eskişehir, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Yangının ardından Eskişehir Orman Bölge Müdürü Temel'den açıklama - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş
Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:51
Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu         
16:31
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 20:46:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Yangının ardından Eskişehir Orman Bölge Müdürü Temel'den açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei