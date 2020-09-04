Son dakika haberi... Yangının sönmesiyle evlerine döndüler - Son Dakika

Yangının sönmesiyle evlerine döndüler

DENİZLİ'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi'nde, dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, 18 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının yerleşim yerlerine sıçraması ihtimali üzerine gece evleri boşaltılan vatandaşlarda yangının sönmesiyle evlerine döndü.

Hayriye Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, 18 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangına müdahale etti. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine İzmir, Konya, Bursa olmak üzere yakın illerden çok sayıda arasöz ve söndürme işçisi sevk edildi. Havadan 7 helikopter müdahale ederken; karadan 55 arasöz, 16 su tankeri, 7 dozer, 4 grayder, 4 ilk müdahale aracı, 250 yangın işçisi alevleri söndürmek için mücadele etti. Yangın sırasında ormanda ağaç kesimi yapan işçiler de alevlere müdahale etti. İşçiler canlarını kurtarırken, iki işçiye ait bir traktör ve bir motosiklet ağaç kesim alalında alevler arasında kalıp, yanarak hurdaya döndü. Sabah saatlerinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın söndürülünce bölgeden tahliye edilen 10 hanenin halkı da evlerine döndü. Hayriye Mahallesi sakinlerinden Cevat Tek, Yangın başlayınca mahalle sakinleri olarak çok tedirgin olduk. Yangın evlerimizin ucuna kadar geldi. Jandarma ekipleri, evlerimizi tahliye etmemizi istedi. Acil olarak evlerimizi boşaltmak zorunda kaldık. Değerli eşyalarımızı apar topar alıp, annemizin evine gittik. Geceyi korku ve merakla geçirdik. Yangın söndürüldü. Biz de rahat bir nefes aldık. Evlerimize dönmenin mutluluğunu yaşadık dedi. Yangın riski nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan Nuri Şahin ise, Yangın başladığında herkes tedirgindi, jandarma gelince telaşlandık. Yangın riski nedeniyle evlerimizi boşaltmamızı istediler. Panik içinde evimizi boşalttık. Yakınlarımızın evine yerleştik. Şükürler olsun can kaybı yaşanmadı, evimizi kaybetmedik dedi. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nün yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının birkaç gün süreceği öğrenildi.