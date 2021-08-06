Son dakika haberi: Yangınla mücadeleye ilişkin birçok vatandaş CİMER'e destek mesajı gönderdi - Son Dakika

Antalya ve Muğla başta olmak üzere bazı bölgelerde devam eden yangınlarla mücadeleye ilişkin birçok vatandaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) destek mesajları gönderdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, milletin, yangın söndürme çalışmalarında devletin ne denli gayretle çalıştığını iyi bildiğini belirterek, vatandaşların CİMER'e gönderdiği destek mesajlarını paylaştı.

Altun, "En kısa sürede yangınları söndürecek, yeşil vatanımızı koruyacağız." ifadesini kullandı.

Paylaşımlara göre, İstanbul'daki bir vatandaş, devletin afetlerde gerekli tedbir ve hizmetleri hızla uyguladığını belirterek, ormanların olduğu dağların tepelerine su dolu büyük tanklar yapılması tavsiyesinde bulundu.

Bartın'dan bir vatandaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakan ve milletvekillerine, salgın ve doğal afetlerde halkın her zaman yanında oldukları için şükranlarını sundu.

Antalya'dan mesaj ileten ve küçük çocukları olduğu için yangın söndürme çalışmalarına gidememekten duyduğu üzüntüyü ifade eden bir başka vatandaş, "Üç küçük çocuğum olmasa koşa koşa yardıma gideceğim. Dışarıda kalanları evimde ağırlayabilirim, yemek yaparım, misafir ederim." cümlelerine yer verdi.

Eski bir yangın işçisi de mesajında, görev daveti olursa hiç düşünmeden gideceğini belirtti.

İzmir'de yaşayan bir başka kişi, ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin 15 dakikada müdahale ettiğini gördüğünü, hızlı müdahale, çaba ve gayretlerinden dolayı çalışanlara teşekkür etti.

Mesajında, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yangınla mücadele eden devletin tüm kurumlarına teşekkür eden bir başka vatandaş, "Eğer yardım gerekliyse orada olmayı istiyorum. Sosyal medyada algı oluşturan, devlet, millet birliğine kastedenler sizlerin moralini bozmasın." ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş, "İhtiyaç durumunda koşulsuz, şartsız devletimin ihtiyaç duyduğu noktalarda gönüllü hizmet almaktan onur ve gurur duyacağım." mesajına yer verdi.