Yangından Zarar Gören Vatandaşların Faturalarını Büyükşehir Ödedi - Son Dakika

Muğla'da yaşanan yangın sonrasında Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangında zarar gören vatandaşlara çeşitli konularda yardımlar yaptı. Bu yardımlara bir yenisi daha eklenerek, yangında zarar gören konut abonelerinin faturaları Büyükşehir Belediyesi tarafından ödendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla'da yaşanan yangınlar ve yangın sonrasında vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Bugüne kadar vatandaşlara gıda ve hijyen paketi, sağlık desteği, üreticilere yem, saman ve kovan desteği ile maddi yardım gibi çeşitli konularda yardımda bulunan büyükşehir belediyesi, yardım alanlarına bir yenisini daha ekledi.

Yangın bölgelerinde yapılan incelemeler sonrasında yangında zarar gören konut abonelerinin su faturaları büyükşehir belediyesi tarafından ödendi.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ise yangının hemen ardından bölgede inceleme başlatarak su tesisatları zarar gören vatandaşların, tesisat yenileme ve onarım işlemlerini ücretsiz olarak yaptı.

Marmaris'te yangın sonrasında vatandaşlar için çeşitli noktalara kurulan konteynerlerin hat bağlantılarını yaparak, vatandaşların kısa sürede kullanımına açtı.

Birçok konuda vatandaşlara destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün yeni alanlarda desteğini sürdürmeye devam ediyor.