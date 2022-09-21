Son dakika haberi: Yanlışlıkla öldürülen Büyükşen çifti cinayetinin sanıkları hakim karşısında (3) - Son Dakika
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Son dakika haberi: Yanlışlıkla öldürülen Büyükşen çifti cinayetinin sanıkları hakim karşısında (3)

21.09.2022 13:24
Son dakika haberi: Yanlışlıkla öldürülen Büyükşen çifti cinayetinin sanıkları hakim karşısında (3)

Son dakika haberleri... 'BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM, ÖLENLERİ TANIMIYORUM'Konya'da, 4 yıl önce yanlışlıkla öldürülen Necla- Metin Büyükşen çifti cinayeti davasının 1'inci celse duruşmasında, azmettirici iddiasıyla tutuklanan Abdullah Başdemir'in savunmasının ardından diğer azmettirici olduğu öne sürülen sevgilisi Esra...

'BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM, ÖLENLERİ TANIMIYORUM'

Konya'da, 4 yıl önce yanlışlıkla öldürülen Necla- Metin Büyükşen çifti cinayeti davasının 1'inci celse duruşmasında, azmettirici iddiasıyla tutuklanan Abdullah Başdemir'in savunmasının ardından diğer azmettirici olduğu öne sürülen sevgilisi Esra Taş, dinlendi.

Esra Taş, savunmasında, daha önce verdiği ifadelerinin doğru olmadığını ve baskı altında ifade verdiğini öne sürdü. Taş, mahkemedeki ifadesinde, "Benim daha önceki ifadelerim doğru değil. Bana baskı yaptılar. Sürekli bana 'Abdullah yaptı, diye söyle' diyorlardı. Ağabeyim bana 'Abdullah cinayet işlemiş. Senin haberin yokmuş. Sana yaranabilmek için yapmış' dedi. Sürekli jandarmadan bana baskı vardı. Benim de Hatice (tanık) gibi ifade vermemi istediler. Vicdanım çok rahatsız. Beni çok korkuttular" dedi.Ailesi öldürülen çiftle aynı mahallede oturan eski sevgilisi Hüseyin K. ile 1 yıl ilişki yaşadığını belirten Taş, şunları söyledi: "Hüseyin'e kırgınım. 1 yıllık ilişkim vardı. Ailesiyle hiçbir sorunum olmadı. Hüseyin, bana 'Benimle kaçar mısın?' diye sordu. Yola çıktığımızda patronu ve ailesi sürekli telefonla onu arıyordu. Daha sonra ben patronu ve annesiyle kendi cep telefonumdan konuştum. Hüseyin bana hamile olduğumu söylememi istedi ama öyle durum yoktu. Daha sonra Hüseyin, bana kendisinin kötü olduğunu söyledi; biz de Konya'ya geri döndük. Bir gün kiralık apart dairede daha sonra arkadaşımda kaldım. Abdullah ile ilk tanıştığımız gün, cinayet günüymüş. O gün Mustafa Okşen, beni aradı. Onunla sadece Hüseyin için muhabbet ediyorum, konuşuyorum. Mustafa ağabeyle tek muhabbetim, Hüseyin'in arkadaşı olmasıydı daha sonra bana Zekeriya'nın numarasını verdi. Zekeriya ağabeye Hüseyin'in evini sordum. Hüseyin'in nerede olduğunu merak ettim. Zekeriya ağabey, 'Camiyi arkana al, soldaki ev' diye tarif etti ama bu adresi kimseye vermedim. Biz daha sonra 4 kız, Abdullah'ın yanına mangal yapmaya gittik. Bir ara Ertuğrul ağabey, gelip gitti. Abdullah'ın ağabeyi, bize bakıp gitti. O gün orada lojmanlarda Abdullah'la birlikte olduk. Ben kimseyi öldürmedim, ölenleri tanımıyorum."Eski sevgilisi Hüseyin K.'nin ailesiyle de arasının iyi olduğunu kaydeden Esra Taş, "Hüseyin'in ailesiyle hiç kötü konuşmam olmadı. Hüseyin'le olacaksam bile ailesiyle bir araya gelmek istediğimi söyledim. Annesiyle çok iyi konuştum. Bana her zaman iyi davrandılar. Abdullah'la ise son 1 yılda iyi olmaya başladık. Jandarmadan bana baskı yaptılar. Bana baskı yapan komutanlar neredeyse tokat atacaklardı. İlk ifademin geçersiz sayılmasını istiyorum. Ben Abdullah'a birine veya kimseye bir şey yap, demedim. O, aklı başında bir insan. Ben kimsenin ne canına ne malına göz dikmedim. Hüseyin'in annesi ve babası da benimle çok iyi konuşuyordu" dedi.

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Kaynak: DHA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yanlışlıkla öldürülen Büyükşen çifti cinayetinin sanıkları hakim karşısında (3) - Son Dakika

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