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Son dakika haberi! Yanmış valizde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Yanmış valizde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

07.02.2022 10:22

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Bornova ilçesinde yol kenarında yanmış valizde ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde yol kenarında yanmış valizde ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçede Işıkkent yol ayrımı yakınında yanmış valizde ceset bulunması olayını araştırma jandarma ekipleri 1'i kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.M. V.Ç. ile K.T. adlı kadın şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Olay

Bornova'da 1 Şubat'ta 21.00 sıralarında çevre yolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, söndürülen valizden erkek cesedi çıkmıştı.

İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsi sırasında alınan DNA örneklerinin, kayıp başvurusu bulunan kişilerin yakınlarından alınan örneklerle karşılaştırılması sonucu cesedin Metin Çetinkaya'ya (40) ait olduğu belirlenmişti.

Maktulün başka bir yerde boğulduktan sonra cesedinin valize konulduğu ve otoyol kenarında yakıldığı belirlenmişti.

Son dakika haberi! Yanmış valizde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi! Yanmış valizde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi! Yanmış valizde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

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Münir Karaloğlu, Jandarma, Işıkkent, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yanmış valizde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Yanmış valizde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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