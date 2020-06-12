Son dakika haberi: Yapı Kredi, CDP Su Programı'nda en yüksek notu aldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Yapı Kredi, CDP Su Programı'nda en yüksek notu aldı

Son dakika ekonomi haberi... Yapı Kredi, Londra merkezli dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) yaptığı raporlamayla, Su Programı notunu B'den A-'ye çıkararak, Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu aldı.

Son dakika haberi: Yapı Kredi, CDP Su Programı'nda en yüksek notu aldı, System.String[]

Yapı Kredi, Londra merkezli dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) yaptığı raporlamayla, Su Programı notunu B'den A-'ye çıkararak, Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "CDP Türkiye 2019 Su Lideri" ödülünün sahibi olan Yapı Kredi, ayrıca İklim Değişikliği notunu da C'den B'ye çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, doğal kaynakların korunması ve en verimli şekilde kullanılmasını büyük bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "Yapı Kredi olarak uzmanlık alanımız olan finansın yanı sıra sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularıyla da topluma değer katmaya devam ediyoruz. Çevresel performansımızı ölçmek amacıyla yıllık hedefler belirliyor ve bu konudaki performansımızı düzenli olarak ölçüyor ve kontrolünü sağlıyoruz. Bu anlayışla ülkemize ve toplumun sosyal ve ekonomik refahına uzun vadeli fayda sağlayacak pek çok öncü çalışmaya imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi'nin 2019 yılında Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne kurucu imzacı olarak katılarak, sürdürülebilirlik alanında öncü bankalardan biri olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Erün, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir dünya için iş süreçlerimizi uyumlamaya, projeler geliştirmeye ve bunların finansmanı için destek sunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılmak üzere beş yıl vadeli 50 milyon dolar tutarındaki ilk yeşil tahvil ihracımızı gerçekleştirdik. Son olarak, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan CDP'de, Su Programı notumuzu B'den A-'ye çıkardık ve Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu aldık. Ayrıca, İklim Değişikliği notumuzu C'den B'ye çıkararak bu alanda çok önemli bir adım atmış olduk. Atık geri dönüşüm projesi kapsamında sürdürdüğümüz uygulamalarla 199,5 ton karbondioksitin atmosfere salınımının ve 18 bin 752 ağacın kesilmesinin önüne geçtik. Böylece, 30 bin 885 metreküp suyun, 5 milyon 197 bin 344 kWh enerjinin ve 42 bin 585 litre ham petrolün boşa harcanması önledik ve daha sürdürülebilir bir dünya için yeni adımlar attık, atmayı da sürdürüyoruz."

Erün, sürdürülebilirlik alanında attıklara adımlarla sektör ve ülke için örnek kurum kimliğini senelerdir başarı ile taşıdıklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde de bu anlayışla çalışmalarımıza devam ederek toplumumuzun, paydaşlarımızın ihtiyaçlarına doğru yanıt veren ve sınırları kaldıran hizmetler sunmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapı Kredi Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Yapı Kredi, CDP Su Programı'nda en yüksek notu aldı - Son Dakika Ekonomi

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