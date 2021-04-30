Son dakika haberi! Yapı Kredi "Görüntülü İşlem Asistanları" ile yeni müşteri kazanımını artırdı - Son Dakika

Müşterilerinin hayatını kolaylaştıran çözümleriyle dijital bankacılıkta da öncü rol oynayan Yapı Kredi, geleceğin bankacılığını inşa etmeye devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında sektörde bir ilke imza atarak 7/24 uzaktan "Görüntülü İşlem Asistanları" ile Yapı Kredi müşterisi olabilme imkanı sağlayan banka, hayata geçirilen regülasyon değişikliğiyle sınırları kaldırmayı sürdürüyor.

Daha önce yönetmelik gereği "Müşteri Beyan Formu"nu kurye aracılığıyla imzalayan kullanıcılar, yapılan mevzuat değişikliğiyle birlikte onayını dijital ortamdan verebiliyor ve Yapı Kredi Mobil üzerinden uçtan uca dijital bir süreç üzerinden Yapı Kredi müşterisi olabiliyor.

Başvuru formunun doldurulması sonrasında, telefonlarından 7/24 "Görüntülü İşlem Asistanları" ile yüz yüze görüşme başlatabilen kullanıcılar, hiçbir ek belgeye gerek olmaksızın hesap açılış işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

"Müşteri deneyiminden ödün vermemek adına birçok teknolojiden yararlandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, "Hizmette sınır yoktur" anlayışıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Çok uzun yıllardır hayata geçirdikleri yeniliklerle geleceğin bankacılığına ışık tuttuklarını ifade eden Doğan, " Türkiye'de öncülüğünü yaparak 2018 yılında sunmaya başladığımız 'Görüntülü İşlem Asistanları' ile müşteri olma imkanı özellikle temassız işlemlerin hayati önem kazandığı salgın döneminde müşterilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şubeye gitmeden Yapı Kredi müşterisi olmak isteyen kullanıcılara sunduğumuz 'Görüntülü İşlem Asistanları' aracılığı ile yeni müşteri kazanımımız 2020 yılında yüzde 212 oranında artış gösterdi. Bu öncü yaklaşımımızı dijital altyapı yatırımlarımızla destekleyerek geliştirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek mevzuat değişimiyle de uzaktan müşteri edinimi konusundaki öncülüklerini devam ettireceklerini belirtti.

'Yapı Kredi olarak, Görüntülü İşlem Asistanları ile müşteri olma akışını hayata geçirdiklerinde bu dünyayı öngörmüş ve hazırlıkları uçtan uca dijital müşteri edinimine uygun bir şekilde yaptıklarını anımsatan Doğan, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemeyle birlikte, Yapı Kredili olmak isteyen kullanıcılara uçtan uca dijital bir deneyim sunmanın yanında bu deneyimi en kullanışlı, hızlı ve güvenli şekilde ulaştırmak için bir akış tasarladık. Ayrıca bu hizmetimizle, üst seviye güvenli bir altyapı sağlarken müşteri deneyiminden de ödün vermemek adına birçok teknolojiden yararlandık."

Doğan, akış içerisinde NFC (Yakın Alan İletişimi), OCR (Optik Karakter Tanımlama) ve yapay zeka destekli fotoğraftan biyometrik tanıma teknolojileri ile kullanıcıların kimlik doğrulamalarını kolay, hızlı ve kesintisiz şekilde gerçekleştirdiklerini anlatan Doğan, bankanın sistemleriyle birlikte bu yeniliğe tam anlamıyla hazır olduğunu bildirdi.