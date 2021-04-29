Yaptıkları ilkel oklarla oynarken olacakları tahmin bile edemezlerdi - Son Dakika

Yaptıkları ilkel oklarla oynarken olacakları tahmin bile edemezlerdi

TOKAT - Okçular Vakfı, oynadıkları ağaç dallarından kendileri yaptıkları ilkel oklarla gündem olan çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ağaç dallarından kendileri yaptıkları ilkel oklarla okçuluk yapan çocukların görüntüleri medyada ve sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Çocukların okçuluğa olan merakını ve gülümseten çabalarını gören Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, çocukların hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Okçular Vakfı tarafından çocuklar için hazırlanan takımlar bugün kendilerine teslim edildi.

Okçular Vakfı adına vakıf temsilcisi Muhammet Bakırcı ve Vakıf Genel Müdürü Ali Haydar Öz tarafından Tokat'a getirilen takımlar ilçe kaymakamı Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ve İlçe Gençlik Spor İl Müdürü Uğur Aydın'ın katıldığı törenle çocuklara teslim edildi. Ok setlerine kavuşan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.