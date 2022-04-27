Son dakika haberi! Yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavi altına alındı

27.04.2022 16:43

Son dakika haberine göre Siirt'in Şirvan ilçesinde yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacak.

Siirt'in Şirvan ilçesinde yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçeye bağlı Ormanbağı köyü yakınlarında dağ keçisi görüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, jandarmaya teslim edilen yabani dağ keçisini Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdü.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde mühendis Gökhan Şeker, sırt ve karın bölgesinden vahşi hayvan saldırısına uğrayan yaban keçisinin tedavi altına alındığını belirtti.

Şeker, dağ keçisinin tedavi ve rehabilitasyonun ardından bulunduğu bölgede doğaya bırakılacağını ifade etti.

Son dakika haberi! Yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavi altına alındı
Son dakika haberi! Yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavi altına alındı
Son dakika haberi! Yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavi altına alındı
Son dakika haberi! Yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavi altına alındı

YORUMLAR
500
Siirt'te Sel Nedeniyle Tarım Alanları Zarar Gördü Siirt'te Sel Nedeniyle Tarım Alanları Zarar Gördü Siirt'te hırsızlık suçundan 1 kişi tutuklandı Siirt'te hırsızlık suçundan 1 kişi tutuklandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Parklar, Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika


Son Dakika
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:52 Bülent Arınç'tan adaletle ilgili ayetli paylaşım: Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 16:56:50. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement