Son dakika haberi... -Yaralı kızıl şahine jandarma şefkati - Son Dakika

-Yaralı kızıl şahine jandarma şefkati

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca İlçesinde Akçakoca- Karasu karayolu'nda otomobilin çarptığı kızıl şahine jandarma sahip çıktı. Kızıl Şahini karayolunda araçların arasından alan jandarma ekipleri, bölge trafik komutanlığına getirdiler.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi ile Karasu arasındaki karayolunda akşam saatlerinde devriye atan jandarma ekipleri, karayolunda araçların arasında kaçmaya çalışan kızıl şahini fark ettiler. Karayolunda trafiği durdurarak kızıl şahini araçların arasından alan jandarma ekipleri daha sonra kızıl şahini bir kutuya koyarak Akçakoca Bölge Trafik Komutanlığına getirdiler. Burada Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber veren Jandarma trafik ekipleri, Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri alıncaya kadar da kızıl şahinin bakımını üstlendiler.