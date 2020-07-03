Son dakika haberi... Yaralı sayısı 50'ye ulaştı - Son Dakika

Son dakika haberi... Yaralı sayısı 50'ye ulaştı

Gelen son dakika haberine göre Yaralı sayısı 50'ye ulaştı 64 ambulans, 2 ambulans helikopter yaralılara müdahale ediyor Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından 50'ye yakın yaralı hastanelere kaldırıldı.

Yaralı sayısı 50'ye ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı

64 ambulans, 2 ambulans helikopter yaralılara müdahale ediyor

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından 50'ye yakın yaralı hastanelere kaldırıldı.

Sakarya'da meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 50'ye yakın yaralı hastanelere kaldırıldı. Olaya 64 ambulans, 2 hava ambulansı ile müdahale ediliyor.

Öte yandan yangın helikopterleri de bölgeye sevk edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Endüstriyel bir kaza oldu, radyasyon kaynağı bulunmuyor" denildi. Öte yandan Bursa, Kocaeli, İstanbul, Bolu, Düzce AFAD ekipleri ihtiyaç halinde bölgeye gönderilmek üzere hazır bekletiliyor. Fabrikada 195 kayıtlı çalışanın bulunduğu, pandemi sebebiyle bu sayının düşük olduğu öğrenildi. Öte yandan fabrikanın planını bilen ve izinde olan işçilerde göreve çağrıldı.

Sakarya, Hendek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 21:13 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Yaralı sayısı 50'ye ulaştı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:40 2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti 16:23 Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:37 Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:25 Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı 10:07 Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:49 Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
00:37
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
00:00
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
23:14
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
20:36
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
"Havai fişek fabrikasına ilk ben girdim" diyen kişi korku dolu anları anlattı
18:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 03:58:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Yaralı sayısı 50'ye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]