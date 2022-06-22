Son dakika haberi! Yaralı yavru kızıl geyiği jandarma kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Yaralı yavru kızıl geyiği jandarma kurtardı

22.06.2022 13:57
Son dakika haberi! Yaralı yavru kızıl geyiği jandarma kurtardı

Son dakika haberler... Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, buldukları yaralı yavru kızıl geyiği tedavi edilmesi için koruma altına aldı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, buldukları yaralı yavru kızıl geyiği tedavi edilmesi için koruma altına aldı.

İlçede orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yürütülen devriye faaliyeti esnasında Mihalgazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürümekte güçlük çeken yavru kızıl geyik gördü. Müdahalede bulunarak yavru geyiği koruma altına ekipler, vücudunun çeşitli yerlerindeki diş izlerinden geyiğin bölgedeki yabani hayvanların saldırısına uğradığını değerlendirdi. Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'yle irtibata geçen jandarma, kızıl geyiği yetkililere teslim etti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Mihalgazi, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Yaralı yavru kızıl geyiği jandarma kurtardı - Son Dakika

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