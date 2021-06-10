HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin süreç hakkında bilgi veren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. 69 kişi de parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları olduğu için iddianamede yer alıyor. Ayrıca HDP'nin banka hesaplarına da tedbir konulması talep edildi. 15 gün içinde Anayasa Mahkemesi'nden karar çıkması bekleniyor" dedi.

'Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele' konulu uluslararası konferans, Antalya'nın Kundu bölgesindeki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde, adalet teşkilatının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla başladı. Konferansa Arnavutluk ve Bosna Hersek devlet başsavcıları, Bulgaristan, Moldova ve Romanya devlet başsavcılığı temsilcileri katıldı.