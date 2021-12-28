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Son dakika haberi | Yargıtay'dan Pitbull kararı: En ağır cezayı gerektirir, 'taksirle yaralama' suçundan mahkumiyet verilsin - Son Dakika

Son dakika haberi | Yargıtay'dan Pitbull kararı: En ağır cezayı gerektirir, 'taksirle yaralama' suçundan mahkumiyet verilsin

28.12.2021 13:41
Son dakika haberi | Yargıtay'dan Pitbull kararı: En ağır cezayı gerektirir, 'taksirle yaralama' suçundan mahkumiyet verilsin

Son dakika gündem haberi: YARGITAY, Kayseri'de 3 yıl önce Pitbull cinsi köpeğin bir çocuğa saldırması nedeniyle Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, köpeğin sahibi hakkında 'Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' suçundan 500 TL para cezası verilmesi kararını bozdu.

YARGITAY, Kayseri'de 3 yıl önce Pitbull cinsi köpeğin bir çocuğa saldırması nedeniyle Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, köpeğin sahibi hakkında 'Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' suçundan 500 TL para cezası verilmesi kararını bozdu. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, köpeğin sahibinin 'en ağır cezayı gerektiren taksirle yaralama suçundan dolayı cezalandırılmasının gerektiği' görüşüyle, mahkemenin para cezası kararını bozarak, dosyayı geri gönderdi.

Pitbull cinsi köpeklerin neden olduğu saldırılar, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık'ta 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ağır yaralandığı olayla yeniden Türkiye gündeminin ilk sırasına taşındı. Kayseri'de yaşanan benzer bir olayda, Pitbull saldırısından kaçmak için ağaca tırmanan ve düşerek yaralanan çocukla ilgili davada, Kayseri Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nin köpeğin sahibine 500 TL para cezası verdiği ortaya çıktı.

ADALET BAKANLIĞI KANUN YARANINA BOZMA İSTEDİ

Mahkemenin Pitbulun sahibi hakkında 'Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' suçundan mahkumiyet kararı vererek para cezası ile cezalandırdığı dosya, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozma istemiyle Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi 23 Kasım 2021 tarihli kararında şu değerlendirmeyi yaptı: "Sanığın kendisine ait olan ve bağsız bulunan Pitbull cinsi köpeği ile dolaştığı, köpeğin bu sırada mağdurun kaçmak için ağaca çıkmak istediğinde, yere düşerek yaralanması olayında, eyleminin taksirle yaralama ve hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma suçlarını oluşmuştur."

'EN AĞIR CEZAYI GEREKTİREN SUÇ'

Yargıtay 8. Ceza Dairesi kararında, olayda TCK'nın 44. maddesinde düzenlenen 'İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır' hükmünün de uygulanması gerektiğini belirterek, köpeğin sahibi olan sanığın 'taksirle yaralama' suçundan da cezalandırılması gerektiğini bildirdi. Mahkemenin suç vakfında yanılgıya düştüğünü belirterek, kararı bu gerekçelerle oybirliğiyle bozan Yargıtay, dosyayı geri gönderdi.


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Para Cezası, Yargıtay, Kayseri, Pitbull, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yargıtay'dan Pitbull kararı: En ağır cezayı gerektirir, 'taksirle yaralama' suçundan mahkumiyet verilsin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yargıtay'dan Pitbull kararı: En ağır cezayı gerektirir, 'taksirle yaralama' suçundan mahkumiyet verilsin - Son Dakika
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