Son dakika haberi | YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk...
Son dakika habere göre YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 04:39 Kaynak: AA
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