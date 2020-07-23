YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

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