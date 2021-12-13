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Son dakika haberi: Yasa dışı avcılar şafak operasyonu ile suçüstü yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Yasa dışı avcılar şafak operasyonu ile suçüstü yakalandı

13.12.2021 12:14
Son dakika haberi: Yasa dışı avcılar şafak operasyonu ile suçüstü yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kayseri'de jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin ortak yaptığı çalışma ile yasa dışı avlanan 3 kişi yakalandı.

Kayseri'de jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin ortak yaptığı çalışma ile yasa dışı avlanan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yasa dışı keçi avı yapılacağı ihbarı üzerine Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen şafak operasyonu ile yasa dışı avlanan 3 şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramalarda, takozu bulunmayan iki adet yarı otomatik tüfeğe de el konuldu.

Ayrıca, Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2003 yılı sayımında sayıları 24 olan yaban keçisi sayısı kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesi, alanda ki denetimlerin artması ve 2005 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmesi gibi etkenler sayesinde son yapılan sayımda yaban keçisi sayısı bin 783 olarak resmi kayıtlara geçti. - KAYSERİ

Son dakika haberi: Yasa dışı avcılar şafak operasyonu ile suçüstü yakalandı
Son dakika haberi: Yasa dışı avcılar şafak operasyonu ile suçüstü yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Yahyalı, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Yasa dışı avcılar şafak operasyonu ile suçüstü yakalandı - Son Dakika


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