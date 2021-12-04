YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA

DİYARBAKIR'da yasa dışı bahis oynatan ve bilişim suçlarından haklarında yakalama kararı olan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

DİYARBAKIR'da yasa dışı bahis oynatan ve bilişim suçlarından haklarında yakalama kararı olan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarından haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 20 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7 kişi serbest bırakıldı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

Bahis, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

Son Dakika

Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!

Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim?

Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil

Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!

Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!

Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!

Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!