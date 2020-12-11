Son dakika haberi! Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 47 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika

Son dakika haberi! Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 47 internet sitesine erişim engellendi
11.12.2020 11:19
Bir son dakika haberine göre İzmir'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen yayın yapılan 47 internet sitesine erişim engeli getirildi.
İzmir'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen yayın yapılan 47 internet sitesine erişim engeli getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan internet siteleriyle ilgili çalışma kapsamında ABD, Tayvan ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapan 47 site tespit etti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirim yapılan 14'ü müstehcen yayın yapan toplam 47 siteye erişim engellendi.
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