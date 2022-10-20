Son dakika haberi... Yaşadığı dairede babası tarafından ölü olarak bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Yaşadığı dairede babası tarafından ölü olarak bulundu

20.10.2022 12:07

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yaşadığı dairede babası tarafından ölü olarak bulundu Denizli'nin Pamukkale ilçesinde babasının bir türlü ulaşamadığı 26 yaşındaki genç, çilingirle içeri girilen apartman dairesinde ölü olarak bulundu.

Yaşadığı dairede babası tarafından ölü olarak bulundu

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde babasının bir türlü ulaşamadığı 26 yaşındaki genç, çilingirle içeri girilen apartman dairesinde ölü olarak bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın en üst katında tek yaşayan Aydoğan Şaşmaz'dan haber alamayan babası, çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açması sonucunda Şaşmaz, yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalar soncunda cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Yüksek dozda kullandığı maddelerden hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son dakika haber: Yaşadığı dairede babası tarafından ölü bulundu Son dakika haber: Yaşadığı dairede babası tarafından ölü bulundu Kocasıyla tartışan kadın kendisini bıçakladı Kocasıyla tartışan kadın kendisini bıçakladı

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Yaşadığı dairede babası tarafından ölü olarak bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:41 Azerbaycan'ın işgal döneminde büyük zarara uğradığını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı topa tutu: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım
17:31 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil" dediği isim kim? İşte şifreli paylaşım
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
16:32 Edirne'de kahverengi akmaya başlayan dere mahalleliyi panikletti! Vatandaş katı atık bertaraf tesisini sorumlu tutuyor
16:34 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Fincancı Korur hakkında soruşturma
16:34 Saçlarını kısacık kestiren Gülben Ergen, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 18:17:00. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Yaşadığı dairede babası tarafından ölü olarak bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement