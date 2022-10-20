Son dakika haberi... Yaşadığı dairede babası tarafından ölü olarak bulundu

Yaşadığı dairede babası tarafından ölü olarak bulundu
DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde babasının bir türlü ulaşamadığı 26 yaşındaki genç, çilingirle içeri girilen apartman dairesinde ölü olarak bulundu.
Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın en üst katında tek yaşayan Aydoğan Şaşmaz'dan haber alamayan babası, çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açması sonucunda Şaşmaz, yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalar soncunda cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Yüksek dozda kullandığı maddelerden hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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