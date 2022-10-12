Yasak aşk fotoğrafı, genç kızı ölüme sürükledi - Son Dakika
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Yasak aşk fotoğrafı, genç kızı ölüme sürükledi

12.10.2022 13:22

Yasak aşk fotoğrafı, genç kızı ölüme sürükledi Dilara'nın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı Erzurum'da inşaatın önünde cesedi bulunan Dilara Köç'ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Yasak aşk fotoğrafı, genç kızı ölüme sürükledi

Dilara'nın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

ERZURUM - Erzurum'da inşaatın önünde cesedi bulunan Dilara Köç'ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. Polis ekipleri kamera incelemelerinde Dilara'nın intihar ettiğini belirledi.

Erzurum'da bir hamburgercide çalışan 20 yaşındaki Dilara Köç'ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şahısların ifadelerine göre, Dilara'nın eski iş yeri hamburgercide müdür olarak görev yapan ve evli olan Ali K.'nın Çağla Fatma Eğilmez ile ilişkisi olduğu öğrenildi. Yaklaşık iki ay önce ikilinin bir mekanda otururken çekilmiş fotoğrafı Ali K.'nın eşine gönderildi. Yasak ilişkisi ortaya çıkan Ali K. ve Çağla Fatma Eğilmez, fotoğrafı Dilara'nın gönderdiğini düşünerek genç kızla tartışma yaşadı.

Tartışmanın üzerine Dilara Köç, 8 Ekim tarihinde işi bıraktı. Olay gecesi Köç, akşam saatlerinde eski iş yerinden tanıştığı iki kız arkadaşının evine gitti. Bu arada arabayla kapının önüne gelen Çağla Fatma Eğilmez ve arkadaşı Şeyma Nur C. ile buluştu. Dışarıda görüşen üç kız, konu üzerine yeniden tartışmaya başladı. Dilara, fotoğrafı kendisinin göndermediğini söylese de Çağla Fatma Eğilmez'in ısrarları bitmedi. İddiaya göre, Çağla Fatma Eğilmez'e, arkadaşları tarafından 'Yapma, intihar edecek' uyarısı yapıldı ancak Eğilmez, 'İntihar ederse etsin' dediği ifade edildi.

Dilara Köç, tehdit ve şantaja dayanamayarak arkadaşlarının yanından ağlayarak uzaklaştı. Daha sonra Köç'ün, polis ekipleri tarafından kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından Palandöken ilçesindeki 12 katlı inşaat halindeki binaya çıkıp, atlayarak intihar ettiği belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ali K., Şeymanur C., Bedirhan Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 'Şantaj yoluyla intihara yönlendirme' suçlamasıyla yürütülen soruşturmada şüphelilerden Çağla Fatmanur Eğilmez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

9 Ekim günü Erzurum'un Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, 12 katlı inşaat halindeki binanın önünde yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Dilara Köç olduğu belirlenen genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası 20 yaşındaki Dilara Köç'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Dilara'nın cenazesi daha sonra ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesi, aile yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Narmanlı Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Köç ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazında Dilara'nın ağabeyi sinir krizi geçirdi. Namazın ardından genç kızın cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi.

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Kaynak: İHA

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasak aşk fotoğrafı, genç kızı ölüme sürükledi - Son Dakika

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