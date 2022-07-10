Son Dakika | YASAK AŞK YAŞADIĞI ADAMI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ, CESEDİN BAŞINDA POLİSİN GELMESİNİ BEKLEDİ - Son Dakika
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Son Dakika | YASAK AŞK YAŞADIĞI ADAMI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ, CESEDİN BAŞINDA POLİSİN GELMESİNİ BEKLEDİ

10.07.2022 20:32
Son Dakika | YASAK AŞK YAŞADIĞI ADAMI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ, CESEDİN BAŞINDA POLİSİN GELMESİNİ BEKLEDİ

Son dakika haberler: ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 3 çocuk annesi Fatma Y., yasak aşk yaşadığı Ferhat Demir'i sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 3 çocuk annesi Fatma Y., yasak aşk yaşadığı Ferhat Demir'i sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kadın cesedin başına oturup polisin gelmesini beklerken, olay anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Fatma Y., iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak, yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu. Fatma Y. ile Ferhat Demir, birkaç gün birlikte yaşarken, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Suruç ilçesine dönen Fatma Y., babasının evine sığınarak, Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Fatma Y. arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fatma Y., yanında getirdiği av tüfeği ile Ferhat Demir'e ateş açtı. Ferhat Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Y. ise cesedin başında polisin gelmesini bekledi. Olay anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Fatma Y.'yi gözaltına alırken, Ferhat Demir'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | YASAK AŞK YAŞADIĞI ADAMI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ, CESEDİN BAŞINDA POLİSİN GELMESİNİ BEKLEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | YASAK AŞK YAŞADIĞI ADAMI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ, CESEDİN BAŞINDA POLİSİN GELMESİNİ BEKLEDİ - Son Dakika
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