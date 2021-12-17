1.5 metrelik duvardan uçan kamyon 2 otomobile çarparak durabildi - Son Dakika

1.5 metrelik duvardan uçan kamyon 2 otomobile çarparak durabildi

Yasak yolu kullanınca ortalık savaş alanına döndü

KOCAELİ - Kocaeli'de yasak yolu kullanan kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince, 1.5 metrelik duvardan uçarak park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Santral Rampası Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 AF 849 plakalı Mitsubishi marka kamyon sürücüsü Y.O., ağır araçların giriş ve çıkışlarının yasak olduğu rampadan indi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Y.O., yaklaşık 1 buçuk metrelik duvardan uçarak park halindeki 41 SH 259 plakalı Nissan marka otomobil ve 41 LP 174 Opel marka otomobille çarparak durabildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan Y.O. isimli sürücüyü ve yolcu M.U.'yu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kaza sebebiyle kazaya karışan 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.