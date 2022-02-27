Son dakika haberi: YAŞAR KEMAL, 7'NCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE KÖYÜNDE ANILDI - Son Dakika
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Son dakika haberi: YAŞAR KEMAL, 7'NCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE KÖYÜNDE ANILDI

27.02.2022 17:44

Son dakika gündem haberi... YAZAR Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yılında, doğum yeri olan Osmaniye'nin Gökçedam, eski adıyla Hemite köyünde düzenlenen programla anıldı.

YAZAR Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yılında, doğum yeri olan Osmaniye'nin Gökçedam, eski adıyla Hemite köyünde düzenlenen programla anıldı.

Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği (OŞYAD) ile Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği (YAŞAD) tarafından, Yaşar Kemal Parkı'ndaki Kültür Evi önünde anma etkinliği yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yaşar Kemal'in özgeçmişinin anlatıldığı konuşma yapıldı. OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak'ın sunumunda yapılan programın devamında ozanlar, bağlamaları eşliğinde Yaşar Kemal'e ait şiirlerden oluşan türküler seslendirdi. Şairler ise ünlü edebiyatçının şiirlerini ve ağıtlarını okudu.

Program, Yaşar Kemal'in ünlü romana isim olan İnce Memed Anıtı'na karanfiller bırakılması ve katılımcıların birlikte görüntü vermesi ile sona erdi.

OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, 6 Ekim 1923'te Osmaniye'nin Hemite köyünde dünyaya gelen Yaşar Kemal'in asıl adının Kemal Sadık Gökçeli olduğunu belirterek, babası ve kendisi hakkında bilgiler verdi.

Son dakika haberi: YAŞAR KEMAL, 7'NCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE KÖYÜNDE ANILDI
Son dakika haberi: YAŞAR KEMAL, 7'NCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE KÖYÜNDE ANILDI
Son dakika haberi: YAŞAR KEMAL, 7'NCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE KÖYÜNDE ANILDI

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Son dakika haber... Yaşar Kemal, ölümünün 7. yılında köyünde anıldı Son dakika haber... Yaşar Kemal, ölümünün 7. yılında köyünde anıldı Son dakika: Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yılında köyünde anıldı Son dakika: Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yılında köyünde anıldı

Yaşar Kemal, Osmaniye, Çukurova, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: YAŞAR KEMAL, 7'NCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE KÖYÜNDE ANILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: YAŞAR KEMAL, 7'NCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE KÖYÜNDE ANILDI - Son Dakika
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