Yaşı küçük yüreği büyük kız çocuğuna Dünya Kızlar Günü sürprizi - Son Dakika

Yaşı küçük yüreği büyük kız çocuğuna Dünya Kızlar Günü sürprizi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da su satıcısı kız çocuğu, paralarının olmadığını ve susadıklarını belirten bir gruba ücretsiz su verdi. Gruptakiler

çocuğun fedakar davranışına kayıtsız kalmayarak kendisine Dünya Kız Çocukları Günü nedeni ile tablet hediye etti.

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu gönüllüleri ismini veren bir grup, Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle sokak satıcısı olan kız çocuklarını unutmadı. Trafik ışıklarında ailesine destek olmak için su satan kız çocuğunun yanında duran platform üyeleri, diyaloga girebilmek için kendilerinin susadığını fakat üzerlerinde para olmadığını söyledi. Platform üyeleri yüreği büyük kız çocuğunun suyu ücretsiz ikram ettiğini görünce duygulandı.

Platform üyeleri kız çocuğunun okul okuyup okumadığını sordu. Çocuğun tablet ihtiyacının olduğunu kesinleştiren platform üyeleri, kız çocuğuna tablet hediye etti. Hediyesini alan kız çocuğunun mutluluğu gözlerine yansırken, çocuk platform üyelerine teşekkür ederek kendilerine sarıldı. Tableti EBA için kullanacağını aktaran kız hediyesini alarak evin yolunu tuttu.

O anlar platform üyeleri tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.