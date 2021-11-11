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Son dakika haberi | Yasir Arafat'ın yeğeni Kudva, Filistin liderinin şüpheli ölümüyle ilgili İsrail'i suçladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Yasir Arafat'ın yeğeni Kudva, Filistin liderinin şüpheli ölümüyle ilgili İsrail'i suçladı Açıklaması

11.11.2021 14:51
Son dakika haberi | Yasir Arafat'ın yeğeni Kudva, Filistin liderinin şüpheli ölümüyle ilgili İsrail'i suçladı Açıklaması

Son dakika habere göre Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın yeğeni ve eski Dışişleri Bakanı Nasır el-Kudva, Arafat'ın vefatının 17'nci yıl dönümünde dayısının İsrail tarafından zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin suçlamasını yineledi.

Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın yeğeni ve eski Dışişleri Bakanı Nasır el-Kudva, Arafat'ın vefatının 17'nci yıl dönümünde dayısının İsrail tarafından zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin suçlamasını yineledi.

?Arafat'ın kız kardeşi Yüsra Arafat'ın oğlu Kudva, 11 Kasım 2004'te hayatını kaybeden eski Filistin Devlet Başkanı Arafat'ın şüpheli ölümüne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Ben ve bütün Filistin halkı, Arafat'ın ölümünün doğal olmadığına ve zehirlenerek öldürüldüğüne inanıyoruz." diyen Kudva, dayısının ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu.

Kudva, "Arafat'ın zehirlenmesinin tek suçlusu İsrail'dir. Öldürülmesini planlayan ve uygulayan da İsrail'dir. Şu ya da bu şekilde yardımcı olan ajanlar olabilir ama en önemlisi failin İsrail olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Filistin kamuoyunda Arafat'ın İsrail tarafından zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin genel bir kanı bulunuyor. Filistin yönetimi de ölüm koşulları hakkında resmi bir soruşturma komitesi kurulduğunu duyurmasına rağmen henüz herhangi bir sonuç açıklamadı.

Arafat'ın ev hapsi ve şüpheli ölümü

İsrail güçleri, Filistin davasının unutulmaz lideri Yasir Arafat'ı 2002'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan karargahında ev hapsine almış ve Filistin yönetiminin merkezi olan karargahı 2 yıl boyunca abluka altında tutmuştu.

Burada 2004'te hastalanan Arafat grip teşhisi konulmasına rağmen bir türlü iyileşememişti. İsrail'in izin vermesinin ardından tedavi için 29 Ekim'de Fransa'ya götürülen Arafat, 11 Kasım 2004'te Paris'te Percy Askeri Hastanesinde 75 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Arafat'ın Kudüs'e defnedilmesi yönündeki vasiyeti, İsrail işgali nedeniyle gerçekleşemedi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine defnedilen Arafat'ın ölüm nedeni ise tartışma konusu olmaya devam etti.

Zehirlendiği iddialarının kuvvetlenmesinin ardından 2012'de Arafat'ın mezarı açılarak örnek alındı.

İsviçreli bilim adamları, Arafat'ın cesedinden alınan örnekler üzerinde yaptıkları incelemenin ardından 2013'te Filistin liderinin zehirlendiğinden yüzde 83 oranında emin olduklarını açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Kasım 2016'da yaptığı açıklamada, Arafat'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Yakında katilleri açıklayacağız ve herkes dehşete düşecek." ifadelerini kullandı. Ancak nedendir bilinmez bu sözlerin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Arafat'ın "katilleri" hala açıklanmadı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, İsrail, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yasir Arafat'ın yeğeni Kudva, Filistin liderinin şüpheli ölümüyle ilgili İsrail'i suçladı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yasir Arafat'ın yeğeni Kudva, Filistin liderinin şüpheli ölümüyle ilgili İsrail'i suçladı Açıklaması - Son Dakika
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