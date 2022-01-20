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Son dakika haberi | Yaşlı adam devrilen ağacın altında ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi | Yaşlı adam devrilen ağacın altında ölü bulundu

20.01.2022 08:52

Son dakika gelişmesine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Mehmet Özdemir (69) isimli şahıs kar nedeniyle devrilmiş olan ağacın altında ölü bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Mehmet Özdemir (69) isimli şahıs kar nedeniyle devrilmiş olan ağacın altında ölü bulundu.

Olay, Babasultan Mahallesi'nde bulunan Aile Mezarlığı mevkiinde bulundu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ağırlığı kaldıramadıktan sonra yıkılmış olan ağacın önünde yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın öldüğü belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde yaşlı adamın Mehmet Özdemir olduğu belirlendi.

Özdemir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Rıdvan Bostancı-İHA)

Son dakika haberi | Yaşlı adam devrilen ağacın altında ölü bulundu
Son dakika haberi | Yaşlı adam devrilen ağacın altında ölü bulundu
Son dakika haberi | Yaşlı adam devrilen ağacın altında ölü bulundu

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Mehmet Özdemir, Safranbolu, Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yaşlı adam devrilen ağacın altında ölü bulundu - Son Dakika


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