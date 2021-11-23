Son dakika haberi | Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Daday ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 71 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 71 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Daday'da 71 yaşındaki Mustafa Böyük'ten haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Mustafa Böyük'ün yaşadığı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın yaşadığı eve girdi. İçeri giren ekipler, Böyük'ü yatağında hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Böyük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Böyük'ün cenazesi, Daday Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Böyük'ün, kesin ölüm sebebinin yapılan otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi. - KASTAMONU

Son Dakika

İngiliz gazeteleri "Son dakika" olarak bildirdi! BAE Veliaht Prensi Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırım yapacak

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız

Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü

Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı