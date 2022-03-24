Son dakika haberi! Yaşlı adam iş hanının merdiveninde ölü bulundu - Son Dakika

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Yaşlı adam iş hanının merdiveninde ölü bulundu

AKSARAY Aksaray'da bir iş hanının merdivenlerinden düşen yaşlı adam vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

Olay, Minarecik Mahallesi Turizm Caddesinde bulunan Eras İş Merkezi'nin 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merdivenden inerken dengesini kaybeden Remzi Özkanlı (77), düşerek kafasını beton zemine çarptı. Kanlar içinde yerde yatan yaşlı adamı fark eden iş hanındaki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.