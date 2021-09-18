Son dakika haberi | Yaşlı adam motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.A idaresindeki 45 N 6797 plakalı motosiklet, İzzetten Mahallesi yolunda seyir halindeyken, S.Ö. idaresindeki 45 P 6141 plakalı kamyonet, sollama yaptığı esnada kamyonetin kasası, motosikletin direksiyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü asfalta savruldu. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. - MANİSA

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