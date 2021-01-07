Son dakika haberi... Yaşlı adam serada ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika: Kongre baskınının ardından Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını 20 Ocak'a kadar dondurdu

Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, dünyanın en zengini oldu

Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil