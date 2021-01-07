Gümüşhacıköy ilçesinde 82 yaşındaki kişi evlerinin önündeki serada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumara Mahallesi Temiz Sokakta yaşayan Ahmet Temiz'i evde bulamayan yakınları Temiz'i aramaya başladı.
Evlerinin önünde bulunan serada Temiz'in yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu polise bildirdi.
112 Acil Servis ekipleriyle seraya giren polis, Temiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Temiz'in cesedi otopsi için Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Yaşlı adam serada ölü bulundu - Son Dakika